Bei Viessmann findet auch 2023 wieder die Sommerakademie statt: Kund*innen und Partner sind in die Zentrale nach Steinhaus bei Wels, die Vertriebsniederlassungen Brunn am Gebirge, Hart bei Graz und Wattens eingeladen. Im Zeitraum vom 30. August bis 28. September stehen Impulsvorträge zu Themen folgenden Themen am Programm:

Die Zukunft der Dekarbonisierung im Gebäudesektor



Die schlaue Wärmepumpe: Luft, Monoblock, neue Modelle und verschiedene Leistungsgrößen



100 Prozent Eigenstromversorgung – Wärme, Strom und Mobilität



Digitale Lösungen: Heizungsrechner, Adminprofi & Co.

