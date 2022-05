Neuer Geschäftsführer bei der WISAG Gebäudereinigung

Michael Maurer ist ab sofort der neue Geschäftsführer der WISAG Gebäudereinigung in Österreich. Er verantwortet das gesamte Infrastrukturelle Facility Management der WISAG, zu dem auch die Bereiche Sicherheit & Service, Sicherheitstechnik und Logistikdienste gehören. Seit 2006 bei der WISAG dabei, hat Maurer wesentlich am Aufbau des Unternehmens in Österreich mitgewirkt. Insgesamt blickt der neue Geschäftsführer auf 30 Jahre Erfahrung im Bereich Sicherheit und Facility Management zurück.



„Durch die Corona-Krise haben Klein- und Mittelbetriebe, aber auch große Unternehmen den Nutzen des Outsourcings von Reinigungsdienstleistungen erkannt. Dahinter stehen eine höhere Sensibilität für Hygiene und Sicherheit sowie Einsparungspotenziale. Das wollen wir nützen, indem wir die Marke WISAG als Qualitätsanbieter und international tätiges Familienunternehmen weiter stärken“, so Maurer. Die WISAG wolle künftig zudem aufzeigen, dass das Facility Management eine dynamische Branche mit vielen Chancen ist. Dazu biete man Aus- und Fortbildungsangebote für die Mitarbeitenden sowie interne Aufstiegsmöglichkeiten, die einen Anreiz für potenzielle Mitarbeiter*innen schaffen sollen. „So wirken wir dem Arbeitskräftemangel entgegen, der eine enorme Herausforderung für die gesamte Branche ist“, erklärt Maurer weiter.