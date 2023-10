Bei der Jubiläumsfeier war naturgemäß auch die aktuelle politische Situation in Hinblick auf die Dekarbonisierung des Wärmemarktes in Österreich ein wichtiges Thema. Als oberste Priorität sieht die VÖK dabei die Vermeidung von Treibhausgasemissionen durch die Reduktion des Energieverbrauches an. Dabei dürfe laut Vereinigung nicht nur der Endenergieverbrauch im Gebäude betrachtet werden.



Für die tatsächlich emittierten Treibhausgase müsse auch die Vorkette mitbetrachtet werden. Im Sommer und in der Übergangszeit stehe zwar ausreichend erneuerbarer Strom zur Verfügung, im Winter muss dieser jedoch teilweise zugekauft werden. Biomasse hingegen steht als erneuerbarer Brennstoff ganzjährig zur Verfügung. VÖK-Vorstandsmitglied Erwin Stubenschrott machte sich daher für eine Pelletsbevorratung stark.