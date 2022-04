Digitales Helferlein für Fachbetriebe: Viessmann One Base

ViGuide Funktionen wie der geführte Ersatzteilaustausch helfen dabei, Probleme vor Ort schneller zu beheben. Per Backup- und Restore-Funktion lässt sich der „alte“ Gerätezustand nach einem geführten Ersatzteiltausch wieder herstellen. Zur vereinfachten Wartung tragen außerdem einheitliche Sensoren bei.

Viessmann One Base und ViGuide helfen zudem dabei, die Zahl der Serviceeinsätze vor Ort zu reduzieren. Der Fachbetrieb hat per Fernmonitoring die von ihm betreuten Anlagen stets im Blick – von den Details der Anlageninstallation über wichtige Systemeinstellungen bis hin zu Statusmeldungen per Ereignisprotokoll. Sollte doch ein Serviceeinsatz notwendig sein und vor Ort keine Internetverbindung existieren, lassen sich über das in den Geräten integrierte WLAN (Connectivity Inside) Parameter trotzdem einstellen und optimieren.