Große Nachfrage nach Heizungstausch und thermischer Sanierung vermeldet die mit der Abwicklung der Förderungen des Erneuerbaren-Wärme-Pakets betraute Kommunalkredit Public Consulting (KPC). 37.737 Förderungsanträge wurden bis 5. Februar 2024 bereits gestellt, weitere 26.547 Registrierungen kommen dazu. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 wurden insgesamt 6.843 Projekte im Rahmen der „Thermischen Gebäudesanierung“ gefördert.

Laut KPC stehen damit noch Fördermittel vonzur Verfügung. „Mit den neuen Förderungen wird der Heizungstausch so attraktiv wie nie zuvor. Passend zur gewählten Heizung gibt es rund 75 Prozent Förderung", fasst Klimaschutzministerindie attraktive Förderlandschaft zusammen.