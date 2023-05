Fast die Hälfte des jährlichen Verbrauchs an Gas aus fossilen Brennstoffen wird im Vereinigten Königreich zum Heizen verwendet. Das soll sich nun ändern. Mit der Beschleunigung der Umstellung auf Wärmepumpen will die Nation ihre Abhängigkeit von den volatilen globalen Gasmärkten verringern.

Der Zehn-Punkte-Plan des Premierministers sieht daher vor, den Markt für Wärmepumpen bis 2028 auf 600.000 Anlagen pro Jahr zu erweitern. Dafür soll ein Gesetzentwurf die Einführung einer neuen Regelung für kohlenstoffarme Wärme ermöglichen. Das Programm baut auf Maßnahmen auf, die die Wärmepumpenindustrie in England bereits gefördert haben, wie etwa das Boiler Upgrade Scheme mit einem Budget von etwa 516 Mio. Euro.

Was den Strom zum Betrieb der Wärmepumpen betrifft, stützt sich die britische Regierung auf den steigenden Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung Großbritanniens. In Folge würden elektrische Wärmepumpen also immer umweltfreundlicher werden.