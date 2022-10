Das Mondseer Unternehmen bringt Kompetenz im Stahlbau mit - von Carports, Wintergärten, Terrassenüberdachungen, Leichtmetallfassaden, Metallfenstern und -türen, automatischen Türen und Tore, Beschattungssystemen und Zäunen bis zur handwerklichen Metallgestaltung. Bereits in Frühzeit der Firma wurde ins Ausland exportiert: Als 1976 wegen Platzmangel das neue Firmengebäude im Gemeindegebiet Tiefgraben errichtet wurde, war Pichler bereits stark international tätig und sammelte Exporterfahrung unter anderem in Afrika, in der Schweiz und in Deutschland. Die rund fünf qualifizierten Mitarbeitenden, die Tiefgrabener Produktionsstätte und die Kontakte des Unternehmens auf dem lokalen Markt sollen in Kombination mit Hargassner die weitere dynamische Entwicklung der Unternehmensgruppe sichern.

„Wir sind sehr zufrieden mit Pichler Metallbau so einen Qualitätsbetrieb im Konzern integrieren zu dürfen und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“, so die beiden Geschäftsführer der Hargassner Unternehmensgruppe, Anton und Markus Hargassner.

Ziel sei es, Pichler Metallbau so friktionsfrei wie möglich in die Organisation von Hargassner einzugliedern und die aktuelle Auftragslage ohne Verzögerung für die Kund*innen weiter zu erfüllen.