Energieeffizienz und der stufenweise Ausbau von Erneuerbaren Energien sind das Gebot der Stunde. Was unsere Branche betrifft, ist es höchste Zeit, die „Bremsklötze“ zu entfernen und das endlos hinausgezögerte Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWG) für einen praxistauglichen, schrittweisen Ausstieg aus fossilen Energien zu verabschieden sowie flankierende Reformen zu fixieren.



Hier ist mir besonders wichtig zu betonen: Wir glauben an die Dekarbonisierung und an die Energiewende. Deshalb sind wir bei Austria Email als österreichischer Hersteller auch bereit, mit Investitionen in die Zukunft unserer Produktionsstandorte, in den Ausbau der Fertigungskapazitäten und die Entwicklung unserer Produkte sowie durch die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze massiv in Vorleistung zu gehen. Jetzt sind allerdings die politisch Verantwortlichen gefordert, verlässliche Rahmenbedingungen und industriepolitische Sicherheit zu liefern.

