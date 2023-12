Ochsner bietet Smart-Grid-fähige Steuerungen für das gesamte Spektrum der Heizungs- und Warmwasser-Wärmepumpen sowie für die Großwärmepumpen der Ochsner Energietechnik an. Also auch, wenn die Smart-Grid-Funktionen noch nicht genutzt werden, so ist die Anlage auf jeden Fall dafür gerüstet. „Da Smart-Grids bisher nur in einigen Modellregionen umgesetzt sind, ist aktuell vor allem die Nutzung von Überschussstrom aus eigenen PV-Anlagen interessant, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Die Nutzung über den Wärmepumpenprozess ist dabei nochmals effizienter als bei der Einspeisung über E-Heizstab. Zudem kann der Eigenstrom zur Kühlung im Sommer eingesetzt werden – das funktioniert mit dem E-Heizstab nicht“, heißt es aus Niederösterreich.



Im Zuge des Photovoltaik-Booms verzeichnet das Haager Unternehmen eine deutlich steigende Anfrage nach Smart-Grid. „Wer sich für eine SG-ready Wärmepumpe entscheidet, plant zukunftssicher und ist vorbereitet, falls eine PV-Anlage nachträglich aufs Dach kommt oder in Zukunft die Möglichkeit besteht, an ein Smart-Grid angeschlossen zu werden“, so Lukas Tupy.