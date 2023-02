Mit einem neuen Logikbaustein bindet der Server Gira X1 jetzt auch die smarten Thermostate von tado° an ein bestehendes KNX System an. Das ermöglicht für den Endverbraucher ein effizientes Klima-Management von überall aus. Der Leistungsumfang des Servers ist nicht mehr nur für Einfamilienhäuser, sondern auch für größere Objekte geeignet, um smarte Geräte zu vernetzen und automatisierte Vorgänge in und ums Smart Home per App oder Spracheeingabe zu steuern. Auch Drittsysteme wie Sonos, Philips Hue, IFTTT, Alexa u.a. lassen sich einbinden.