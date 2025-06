Konventionelle Wärmepumpen beruhen physikalisch auf dem zweiphasigen Rankine-Prozess, bei dem das Arbeitsmittel in einem geschlossenen Kreislauf zweimal seinen Aggregatszustand von flüssig zu gasförmig und wieder zurück ändert. Ecops Technologie setzt auf den Joule-Prozess oder Brayton-Prozess, der im Gegensatz dazu einphasig ist. Das Arbeitsmedium bleibt also gasförmig. Die praktische Umsetzung wurde allerdings als nicht machbar angesehen, da dafür eine extrem hohe Effizienz in der Verdichtung notwendig ist. Ecop hat es geschafft, die benötigte Effizienz von über 99 Prozent dadurch zu erzielen, dass der gesamte Prozess die Zentrifugalkraft nutzt und rotiert – daher der Begriff „Rotationswärmepumpe“. Die Technologie ist durch 68 Patente aus 6 Patentfamilien geschützt.