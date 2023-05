Der heimischen Heizungs- und Warmwasser-Spezialist Austria Email vermeldet eine deutliche Steigerung der Nachfrage bei smarten Warmwasserbereitern. Aktuell präsentiert Austria Email mit dem EWH Digital die neueste Generation von Elektrospeichern für die Warmwasserbereitung- Entwickelt und produziert in Österreich, kann das Gerät dank der AE-Standardabmessungen in der Sanierung einfach 1:1 an die bereits vorhandene Wandaufhängung installiert werden und ist mit WiFi-Anbindung auch von unterwegs mittels Cozytouch-App steuerbar.



Damit stellt der EWH Digital eine intelligente Lösung für Sanierungen und Neubauten dar, die zeitgemäße Technologie mit Energiesparpotenzial verbindet und dank patentierter Steatit Trockenheizung mit geringerer Anfälligkeit gegen kalkhaltiges Wasser punktet.

„Aktuell sehen wir eine 'Renaissance des Boilers', und das hat überzeugende Gründe: Ein Warmwasserspeicher-Tausch ist für viele Haushalte eine einfache Maßnahme, um ohne großen Aufwand sofort Einsparungen beim Energieverbrauch zu erzielen. Im Sinne der Energiewende geht der Trend bei Sanierungen wie auch im Neubau stark in Richtung smarter Elektrospeicher“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.