In Pinsdorf werden aktuell zwar erst die Grundfesten ausgehoben – die Zusammenarbeit haben die beiden Unternehmen aber bereits Anfang des Jahres bekannt gegeben. „Egal ob es sich um Mitarbeitende in Technik, Vertrieb und Produktion oder unserer Musterfertigung in Zaisberg, der derzeitigen Fabrik handelt, das gesamte Team arbeitet mit vollem Einsatz an diesem Meilenstein der hundertjährigen Unternehmensgeschichte“, freut sich Gubi. Man befinde sich bereits auf einem guten Weg, es gelte aber sowohl auf der Baustelle, als auch in anderen Bereichen noch eine lange To-Do-Liste bis zum Produktionsstart 2024 abzuarbeiten, ergänzt Huemer.



Neben der angespannten Situation in den Rohstoff- und Komponentenwerken liegt eine zusätzliche Herausforderung im Lukrieren geeigneter Fachkräfte. Bis zu 300 neue Mitarbeitende sollen eingestellt werden. „Der Markt der erneuerbaren Energie ist ein rasant wachsender Wirtschaftsbereich. Wir brauchen daher ganz dringend junge, ambitionierte Frauen und Männer in unserer Branche", sind sich beide Geschäftsführer einig.