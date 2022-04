Thermischer Abgleich für Warmwasser-Zirkulation im Bestand

Durchgeführt wurden die Messreihen in zwei identischen Mehrfamilienhäusern aus den 60er-Jahren. Dort waren ursprünglich statische Ventile mit geschätzten Voreinstellwerten bzw. thermostatische Ventile auf Werks­einstellung installiert. In beiden Gebäuden wurden bei der Bestandsaufnahme Abweichungen der Temperaturen an den Ventilen vom vor­eingestellten Soll-Wert (58 °C) festgestellt. Die Regulierventile mit Dehn­stoffelement im Vergleich erreichten zudem - möglicherweise aufgrund von Defekten - lediglich eine geringfügig höhere Qualität des hydraulischen Nicht-Abgleichs. So lag die Temperatur in einem Strang beispielsweise im Mittel 7,6 °C unterhalb des Einstellwertes, also deutlich zu häufig und zu lange außer­halb der hygienisch definierten Spreizung von 60/55 °C.



Trotz fehlender Planungsunterlagen und nicht detailliert möglicher Bestands­aufnahme konnten die Stränge nach der Sanierung der Trinkwasser-Installation mit elektronischen „AquaVip“-Zirkulationsregulierventilen im Temperaturfenster von 60/55 °C gehalten werden. Und dies obwohl ohne Berücksichtigung der vorgelagerten Installation lediglich eine Soll-Temperatur von 56 °C voreingestellt und die Wärmeverluste der Rohrleitungen bis zum nächsten Beimischpunkt abgeschätzt wurden, um eine zu hohe Rücklauftemperatur zu vermeiden. Kurzzeitige Temperaturschwankungen unter die hygienisch kritische Marke von 55 °C waren zwar nicht immer vermeidbar, aufgrund der kurzen Dauer aber als hygienisch unkritisch zu bewerten.



