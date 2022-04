Rückkehr zur „Messenormalität“

„Aktuell möchten viele Kund*innen aufgrund der hohen Gaspreise sofort auf ein günstigeres und sicheres System umsteigen“, berichtet Mattes aus der aktuellen Praxis. Vor allem im städtischen Bereich müssen Kund*innen nach kurzer Recherche aber häufig feststellen, dass der Umstieg auf Fernwärme das Grundproblem nicht löst: Falls es Anschlusskapazitäten gibt, muss trotzdem mit steigenden Preisen gerechnet werden, weil Fernwärme im Winter ebenfalls überwiegend mit Gas produziert wird. Oft wird bei den Installateur*innen als Alternative auch die Wärmepumpe mit Photovoltaik angefragt. Der Wunsch der Konsument*innen ist, mit dem selbstproduzierten Strom sicher und billig zu heizen. Was jedoch im Einfamilienhaus – sowohl im Neubau als auch im gut sanierten Altbaubereich – eine gute Lösung ist, muss nicht unbedingt für Wohnungen im Geschossbau geeignet sein.



Eine weitere Alternative stellt Grünes Gas dar. Dafür sollte im Sommer so viel Strom wie möglich erneuerbar produziert werden, der dann anstatt abgeregelt zu werden, in Wasserstoff umgewandelt wird und dann z.B. in Gaslagerstätten aufbewahrt, ins Gasnetz eingespeist oder mit CO 2 methanisiert wird. „Wir fordern dringend Förderungen für die Produktion von Wasserstoff und die Förderung des Umstiegs auf Brennwertgeräte und Wärmepumpen die 'Green Gas Ready' sind - zumindest als Teil von Hybridsystemen", so Mattes. „Zwänge und Verbote sind damit in einer demokratischen Gesellschaft entbehrlich – ganz besonders Technologieverbote“, ergänzt Dr. Elisabeth Berger als Moderatorin und Geschäftsführerin der VÖK.