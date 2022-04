Die Rolle der Planer*innen in der Trinkwasser-Installation

Aber auch zahlreiche andere Faktoren tragen dazu bei, dass die Temperatur des Kaltwassers den in der Trinkwasserverordnung vorgesehenen Indikatorwert von 25 °C immer häufiger überschreitet: Die Haustechnik wird umfangreicher, wir heizen die Räume im Winter auf wohlig warme Temperaturen und nicht zuletzt der Klimawandel führt zu einem steigenden Wärmeeintrag ganz besonders in der Sommerperiode. Diese geänderten Bedingungen führen auch zu geänderten Anforderungen an die Planung und Errichtung von Trinkwasser-Installationen. Getrennte Schächte für kalt- und warmgehende Medien sind schon lange Stand der Technik und seit 2019 auch in der ÖNORM B 2531 als Empfehlung genannt.



In der Praxis wird diese wichtige Trennung noch immer selten konsequent umgesetzt, da für die Investor*innen in den meisten Fällen das Erzielen der maximal möglichen Gebäudenutzfläche an erster Stelle steht. Ausreichend Platz für die immer aufwendiger werdende Infrastruktur wird der Haustechnik nicht zugebilligt. Auf der anderen Seite sind es aber häufig auch die Investor*innen, die an einer Nachhaltigkeitszertifizierung ihrer Gebäude interessiert sind. Sie sind sich oft dessen nicht bewusst, wie aufwendig ein nachhaltiger Betrieb eines nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegten Gebäudes sein kann und wie sehr der tägliche Betrieb erleichtert werden kann, wenn der Aspekt der Nachhaltigkeit bereits in der Planungsphase berücksichtigt wurde. In diesem Zusammenhang sind Planer*innen gut beraten, ihre Aufgabe als Interessenvertretende wahrzunehmen und den Auftraggebenden bereits früh umfassend darüber aufzuklären, wie nachhaltig betreibbare Immobilien ausgeführt werden können.