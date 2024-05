Es fühlt sich ein wenig nach "back to the roots" an: Mit dem Verbund beginnt ein österreichischer Energieversorger, Wärmepumpen-Komplettlösungen anzubieten – wohl, um Stromabnehmer*innen zu finden, ein ähnliches Konzept war vor der Jahrtausendwende en vogue. Neben einem exklusiven Wärmepumpentarif punktet das neue Paket mit Geräten von Viessmann.



Seit Mai ist die Komplettlösung verfügbar, sie umfasst den gesamten Prozess von der Eignungsprüfung und Angebotslegung mit Pauschalpreisen bis hin zur Montage und Förderabwicklung. Für die Umsetzung gibt es eigens ausgewählte Installationspartner. Zum Einsatz kommen Viessmann-Wärmepumpen, die sich dank grünem Kältemittel für die aktuelle Bundesförderung von bis zu drei Viertel der Kosten (maximal 16.000 Euro) beim Umstieg von Gas- und Ölheizungen qualifizieren. Abgerundet wird das Angebot von einem speziellen Strom-Wärmepumpentarif für Privatkund*innen mit eigener Wärmepumpe, der sowohl für Neu- als auch für Bestandskund*innen rund 10 Prozent günstiger als der reguläre Verbund-Stromtarif sein soll.