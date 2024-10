Auslegung von Wärmepumpen größerer Leistung - VDI 4646 oder VDI 4645 ? Di, 08.10.2024, 11:00 – 11:20 // Halle 4A / 4A-419 Egbert Tippelt (VDMA Klima- und Lüftungstechnik)

Umweltbewusst handeln! Die richtigen Kältemittel für die Wärmewende Di, 08.10.2024, 11:40 – 12:00 // Halle 4A / 4A-419 Daniel Kontny (Swegon)

Guidelines R-290 Heat Pumps installation Di, 08.10.2024, 12:20 – 12:40 // Halle 4A / 4A-419 Raffaele Dal Pozzo (Enerblue)

Leistungsprüfung von Wärmepumpen mit integrierter Akustikprüfung Di, 08.10.2024, 14:00 – 14:20 // Halle 4A / 4A-419 Kerstin Bauereiß (EP Ehrler Prüftechnik Engineering)

HVAC sustainable transition: R-744 Heat Pumps for both retrofits and new installations Di, 08.10.2024, 14:20 – 14:40 // Halle 4A / 4A-419 Luca Rossi & Federico Ferrari (Eiwell by Schneider Electric)

Wärmepumpen und Gebläsekonvektoren: Die wegweisende Kombination für effizientes Heizen Di, 08.10.2024, 15:00 – 15:20 // Halle 4A / 4A-419 Steffen Zink (Swegon)

How AC and heat pump can contribute to buildings decarbonation and reach European targets in compliance with F-Gas III? Mi, 09.10.2024, 10:00 – 10:20 // Halle 4A / 4A-419 Pierre-Emmanuel Danet (Climalife DKF)

R-290 Anlagen innen und außen - zukunftssicher geplant und ausgeführt Mi, 09.10.2024, 11:40 – 12:00 // Halle 4A / 4A-419 Daniel Kontny (Swegon)

Benefits of HFO Heat Pumps vs gas boilers in commercial buildings Mi, 09.10.2024, 16:00 – 16:20 // Halle 4A / 4A-419 Mohammed Youbi (Honeywell)

Sector Coupling for efficient electrification – Use Cases Mi, 09.10.2024, 16:20 – 16:40 // Halle 4A / 4A-419 Drew Turner (Danfoss)

Luft-Luft-Wärmepumpen heizen Häuser und unterstützen die Dekarbonisierung Do, 10.10.2024, 11:20 – 11:40 // Halle 4A / 4A-419 Frank Ernst (Fachverband Gebäude-Klima e. V.)

Nutzung von DX-Split-Wärmepumpen zur Unterstützung der Dekarbonisierung und zur kurzfristigen Gaseinsparung Do, 10.10.2024, 11:40 – 12:00 // Halle 4A / 4A-419 Thomas Hartmann (ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden - Forschung und Anwendung GmbH)

Praxisbeispiel Luft/Luft Wärmepumpen als Ersatz von dezentralen Heizungssystemen in Mehrfamilienhäusern Do, 10.10.2024, 12:00 – 12:20 // Halle 4A / 4A-419 Tobias Bargsten (Mitsubishi Electric)