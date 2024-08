Mit neuen „Kühlruhe“-Möbeln macht Wien Energie Fernkälte am Vorplatz der Müllverbrennungsanlage Spittelau für Wiener*innen direkt erlebbar. Die von Bergnerdesign entwickelten und gestalteten kühlen Stadtmöbel werden über die Rücklaufleitungen der Fernkältezentrale Spittelau mit angenehm niedrigen Temperaturen versorgt und bieten so Erholung an heißen Sommertagen.



Für die Kühlung der Möbel benötigt Wien Energie keine zusätzliche Kühlleistung, sondern nutzt das auf circa 15-20 Grad Celsius erwärmte rücklaufende Wasser der Fernkälte-Kund*innen. „Wir arbeiten intensiv daran, die städtische Überhitzung zu reduzieren und das Wohlbefinden der Wiener Bevölkerung in den heißen Sommermonaten zu verbessern. Die ‚Kühlruhe‘ bei der Spittelau ist ein kreativer Baustein auf dem Weg zu einem klimafitten Wien“, sagt Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke. Die Möbel stehen bereits am Vorplatz der Spittelau und werden aktuell an den Fernkälterücklauf angeschlossen, in wenigen Tagen können Besucher*innen die „Kühlruhe“ erleben.