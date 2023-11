Durch die Wärmepumpen, die mit einer Investition von rund 40 Mio. Euro verbunden ist, steigert Wien Energie die Effizienz der gesamten Müllverbrennungsanlage um rund 13 Prozent auf über 95 Prozent. Die Anlage in Spittelau erzeugt Strom und Wärme: Im Verbrennungsprozess entstehen Rauchgase, die in einem mehrstufigen Prozess gefiltert und gereinigt werden, unter anderem in einer sogenannten nassen Rauchgaswäsche. Im Wasser werden Schadstoffe aus dem Rauchgas gebunden. Danach wird das Wasser gereinigt, dabei abgekühlt und als gereinigtes Wasser wieder in den Donaukanal abgegeben. Die Abwärme bleibt dabei im Rauchgas und wird über den Schlot an die Luft abgegeben.

Ab Anfang 2025 soll sich das ändern: Diese Abwärme wird dann zur zusätzlichen Erzeugung von Fernwärme mittels Wärmepumpen genutzt. Dem bei der Abkühlung des Rauchgases entstehenden Kondensat (Wasser) werden mit Wärmetauschern rund 10 Grad Celsius entzogen. Diese Energie kann Wien Energie mit der Wärmepumpentechnik in der Anlage nutzen, um wiederum Wärme mit rund 90 Grad Celsius zu erzeugen. Diese Wärme fließt in Form von heißem Wasser über das Fernwärmenetz in die Wiener Wohnungen.



Das abgekühlte Wasser aus der Rauchgaskondensation wird von Wien Energie aufbereitet und dem Prozess der Müllverbrennungsanlage wieder zugeführt. Damit braucht der Prozess der Müllverbrennung um bis zu 125.000 Kubikmeter weniger Wasser pro Jahr aus dem Donaukanal, das entspricht ungefähr der Wassermenge von 700.000 Badewannen-Füllungen.