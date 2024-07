Der Verein ZULuft hat seine parlamentarische Bürgerinitiative "Initiative-Raumluft" am 27. Juni offiziell im Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen vorgebracht. Die von den NEOS für das Hearing ausgewählte Initiative setzt sich für die Luftqualität in Schulen und Kindergärten ein. Denn viele Schulen würden hinter den lufthygienischen Standards zurückbleiben, wie Wolfgang Hucek, Sprecher der Initiative und Geschäftsführer von Trox Austria, im Rahmen des Hearings erläuterte. „Wenn der Wert zu hoch ist, können wir natürlich das Fenster aufmachen", so Hucek. Das sei aber aus sicherheitstechnischen Gründen in manchen Volksschulen nicht möglich, an anderen Standorten würden Belastungen durch Baustellen, Feinstaub oder Pollen hinzukommen.

