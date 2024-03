Lüftungsgerät für die Deckenmontage

Mit dem PluggEasy Basic ABH140 hat Pluggit neu eine einheitszentrale Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung im Programm, die mit folgenden Leistungsdaten punkten kann: Bis zu 140 m³/h bei 100 Pa misst der Luftvolumenstrom in der Nennlüftung und erzielt dabei die Energieeffizienzklasse A.



Das Gerät für die Deckenmontage hat einen Kunststoff-Gegenstrom-Wärmetauscher und vorwärtsgekrümmte Radialventilatoren. Dadurch wird die Heizungswärme, die sonst mit der Abluft aus dem Gebäude abgeführt würde, zurück in den Wohnraum gebracht. Ist der Automatikbetrieb aktiviert, sorgt der integrierte Abluftfeuchtefühler zusätzlich für Feuchteschutz.



Das Gehäuse besteht aus Stahlblech und verfügt über einen EPP-Körper. Im Lieferumfang enthalten sind vier Verbindungsnippel DN125 für eine Montage über die frontalen und seitlichen Anschlüsse DN125. Zur Vermeidung von Frostbildung ist ein externes Vorheizregister mit 1.200 W Leistung verfügbar. Zudem ist das Lüftungsgerät mit einem Abluftfeuchtesensor für den automatischen Betrieb ausgestattet.



Die externe Bedieneinheit lässt die Wahl zwischen drei Stufen und einem Automatikbetrieb zu. Optional kann das Gerät über eine RS485-Schnittstelle mit einem BUS-System verbunden werden. Diese Variante bietet sich besonders bei größeren Bauvorhaben und Objekten im öffentlichen Bereich an. Sind Passivhauskriterien einzuhalten, lassen sie sich mit einem optionalen, externen Vorheizregister erreichen.



Foto: Pluggit GmbH, München