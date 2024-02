2

Mehr als 60 Räume am Campus des FH Technikum Wien verfügen dank einer Kooperation zwischen der Fakultät Electronic Engineering & Entrepreneurship und Magenta Business nun über. Die Sensordaten-Visualisierung wird darüber hinaus auf einer Website öffentlich zugänglich gemacht. Neben den Sensoren befindet sich in jedem dieser Räume auch ein Sticker mit QR-Code. Damit können Personen direkt vor Ort am Smartphone aktuelle Werte des Raumes insehen, wie beispielsweise Temperatur, CO-Gehalt, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck.„Dieses Projekt geht über die bloße Installation von Sensoren im Laborumfeld hinaus. Es markiert den Beginn einer umfassenden Initiative am gesamten Campus, um das Lernumfeld zu optimieren und die Raumluftqualität zu verbessern ", erklärt, Senior Lecturer und Researcher, Marketing Koordinator und Koordinator des IoT Labors an der FH Technikum.