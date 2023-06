TGA: Herr Kienzl, es macht wirklich Spaß, Ihren Karriereweg zu begleiten! Beim letzten TGA-Interviewtermin 2020 haben wir Sie als frisch gebackenen Master der FH Pinkafeld vorgestellt, heute sitzen Sie mir als Prokurist eines Planungsbüros gegenüber – war das so geplant?

Tomas Kienzl: Geplant war da nur wenig. Die Technik war mir nicht in die Wiege gelegt, bei der AHS Matura habe ich mich in Physik mit erneuerbarer Energie beschäftigt, das hat mein technisches Interesse geweckt und nicht mehr losgelassen. In die Haustechnik bin ich reingeplumpst, durch ein Ferialpraktikum während meines Bachelorstudiums am FH Technikum Wien. Es ist faszinierend, die Entstehung eines Projekts zu begleiten, von der Skizze auf einer Serviette bis hin zur Ausführung. Diese Faszination hält mich noch immer auf Trab.

Es scheint in Hinblick auf die Ausbildung in der TGA kein Weg vorbei an der FH Pinkafeld, auch für Sie nicht.

Kienzl: Das ist sicher ein guter Weg, 2020 habe ich meinen Master in „Gebäudetechnik und -management“ absolviert, derzeit mache ich berufsbegleitend einen MBA auf der Donau Uni Krems im Managementbereich.



Sie haben die Faszination Ihres Berufs bereits angesprochen – im Konkreten, was macht sie aus?

Kienzl: Es ist die Diversität. Kein Projekt gleicht dem anderen. Ständige Abwechslung, neue Herausforderungen und technische Entwicklungen, es braucht viel Kreativität – all das lässt den Beruf nie fad werden.