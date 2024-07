Sauber aufbereitetes Befeuchtungswasser ist die Grundlage für eine hygienische Luftbefeuchtung. Bei Hybrid-Luftbefeuchtern wird daher nur mineralfreies Frischwasser in Trinkwasserqualität verwendet – in Verbindung mit der patentierten Keimneutralisierung von Condair erreicht das Befeuchtungswasser höchste Hygienequalität.



In Wasserleitungen stagnierendes Wasser stellt aber ein generelles Hygienerisiko dar: Deshalb werden die wasserführenden Leitungssysteme des Hybrid-Luftbefeuchters Condair DL nach einem Anlagenstillstand von 12 Stunden vollständig entleert. Zusätzlich löst jeder Einschaltzyklus des Luftbefeuchters eine automatische Spülung der bauseitigen Wasserzuleitungen aus.



