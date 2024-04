Bleibt eine ausreichende Nutzung aus, sind Spülungen zum regelmäßigen Wasseraustausch unerlässlich. Gerade in Krankenhäusern ist die Nutzung in der Praxis jedoch kaum vorhersehbar, denn sie ist nicht nur von der Belegung abhängig, sondern auch vom Gesundheitszustand der Patient*innen und damit von deren Fähigkeit, das Krankenbett zu verlassen und die Sanitäreinrichtungen zu nutzen.



Um den Folgen der Stagnation entgegenzuwirken, hat sich in den Krankenhäusern das tägliche Spülen der an den Strangenden gelegenen Entnahmestellen in Kaltwasserstellung besonders bewährt, denn es verhindert einen übermäßigen Temperaturanstieg in den Kaltwasserleitungen in den wohlig warm temperierten Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens. Zusätzlich sollten alle nicht genutzten Armaturen regelmäßig in Mischwasserstellung gespült werden, um für einen Wasseraustausch im Kalt- und Warmwassersystem vom Hausanschluss bis zu den Armaturen zu sorgen.



Diese Spülungen manuell durchzuführen, erfordert nicht nur kaum vorhandene personelle Ressourcen, sondern stellt auch zu Feiertagen und zu Ferienzeiten eine große organisatorische Herausforderung dar. Zudem führt es auch zu einer Wasserverschwendung, da das bereits im Zuge der Nutzung verbrauchte Wasser bei manuellen Spülungen nicht berücksichtigt werden kann.



Vielen Betreibern ist nicht bewusst, dass sowohl die ÖNORM B 5019 als auch die ÖNORM B 5021 und die ÖNORM B 1921 eine regelmäßige Erfassung der Nutzungsfrequenzen an den Entnahmestellen fordern. Auch dies können entsprechende Armaturen selbsttätig erledigen. Automatische Spülsysteme am Point-of-Use, die auch die tatsächliche Nutzung berücksichtigen und die Nutzungsfrequenzen dokumentieren, sollten daher in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens schon längst zur Grundausstattung gehören.