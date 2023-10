Panasonic Heating & Cooling Solutions erweitert sein Portfolio an gewerblichen und industriellen Lösungen um wassergeführte Systeme und Dachklimageräte. Das Sortiment umfasst wasser- und luftgekühlte Kaltwassersätze und Dachklimageräte mit gleichzeitiger Frischluftzufuhr – die Geräte werden auch in Österreich erhältlich sein. Ergänzt werden die Kälte- bzw. Wärmeerzeuger durch ein Sortiment an Gebläsekonvektoren für Wassersysteme in verschiedenen Bauformen und dezentrale, wassergekoppelte Wärmepumpen.



Die neue Produktreihe zeichnet sich durch flexible Gestaltungsmöglichkeiten aus und eignet sich daher für Projekte wie Supermärkte, Industriebetriebe oder Wohnanlagen und Hotels. Aber auch Großprojekte wie Flughäfen, Einkaufszentren, große Bürokomplexe oder Krankenhäuser lassen sich mit den Anlagen der wassergeführten Systeme beheizen oder kühlen. Die Dachklimageräte sorgen gleichzeitig für die Frischluftversorgung.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!