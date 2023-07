Schon 2018 eröffnete Panasonic das Werk in Pilsen, eine bisher vor allem für seine Bierproduktion bekannte Stadt, zur Produktion der Aquarea-Innenmodule. Seitdem wurde die Produktionskapazität schrittweise bis zur vollständigen Produktpalette von Innen- und Außengeräten erweitert, so dass nun die ersten Luft/Wasser-Wärmepumpen-Außengeräte der Generation Aquarea L in Pilsen produziert werden konnten. Durch diese Maßnahme wird die Markteinführung beschleunigt. Panasonic will damit der wachsenden Nachfrage nach Luft/Wasser-Wärmepumpen in Europa gerecht werden.



