Welche Neuigkeiten und Neuheiten sind bei BWT Österreich für 2023 angedacht?

Ostermann: Wie bereits die Vergangenheit zeigt, steht BWT für Innovation in allen Bereichen der Wasseraufbereitung. Wir setzen mit unseren Produktentwicklungen laufend neue Standards – bis hin zur High-Tech Wasseraufbereitung für die Pharma & Biotech Industrie, wo wir dank innovativer Produkte und Verfahren der führende Lieferant von Reinstwasser für alle großen Namen der Pharmabranche sind. Aktuell entsteht an unserem Standort in Mondsee ein komplett neues Ausstellungs- und Schulungszentrum, das House of Future. Dieses wird mit modernster Technik ausgestattet und erlaubt es uns, unsere Kunden noch besser zu schulen und in die Welt von BWT eintauchen zu lassen.

Messen haben und hatten es aktuell nicht leicht. BWT war auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels sowie der ISH – Sie haben also weiterhin Vertrauen in Messen als Werkzeug zur Kundenansprache?

Ostermann: Wir sehen in Messen den Vorteil, dass wir dadurch vor Ort persönlich Kontakte knüpfen, sowie Kunden gewinnen können und uns in das Gedächtnis potenzieller Abnehmer zu bringen bzw. die vorhandene Position zu festigen. Die Messe dient als optimale Plattform für einen Branchentreffpunkt. Ergänzend werden wir natürlich unseren Kunden in unserem neuen House of Future ganz persönlich unsere Produkte näherbringen und sie von unserer Kompetenz begeistern.



Das leidige Thema Fachkräftemangel beschäftigt die gesamte Branche. Bleiben da Ressourcen für die Unterstützung Ihrer Partnerbetriebe und Installateure?

Ostermann: Die Stärke der BWT im Vergleich zu vielen Mitbewerbern ist unser technologisches Know-how bis hin zu wirklich komplexen, hochtechnologischen Aufbereitungslösungen. Und dieses Know-how stellen wir unseren Kunden in einer Vielzahl von Produkten – wie beispielsweise einem Tischwasserfilter, einer Weichwasseranlage oder Poolwasseraufbereitung – ebenfalls zur Verfügung und leisten damit einen Beitrag zu mehr Lebensqualität, Komfort und Sicherheit im täglichen Kontakt mit Wasser. Dieses Wissen stellen wir auch allen unseren Partnern anhand von Top Schulungs- und Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Insbesondere mit unserem Trinkwasser-Profi Programm bieten wir einen deutlichen Mehrwert für die Installateur*innen.