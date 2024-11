Die Stadt Wien will das Ernst-Happel-Stadion, auch als Praterstadion bekannt, in neuem, emissionsneutralem Licht erstrahlen lassen. Nach einem holprigen Start bei der Ausschreibung für das neue Stadiondach wird nun wieder auf den erneuerten Trainingsplätzen gekickt. Darunter wurde in den vergangenen Monaten eine der größten Erdwärmeanlagen Wiens errichtet und die Lichtanlage auf LED umgestellt. Sportstadtrat Peter Hacker übergab das Trainingsgelände am 11. November den Sportler*innen des SK Rapid und des Wiener Fußballverbandes.



Im Detail umfassen die Pläne zur Sanierung des Stadions eine Solaranlage auf dem denkmalgeschützten Dach und Wärme aus erneuerbaren Energiequellen. Dafür wurden unter den Naturrasenplätzen 270 Erdsonden mit einer Tiefe von 150 Metern errichtet - Bohrungen mit einer Gesamtlänge von über 40 Kilometern. Gemeinsam mit den Erdkollektoren unter den Kunstrasenplätzen und Wärmepumpen wird so eine Jahresenergiemenge von bis zu 9.700 MWh erzeugt, was dem Energiebedarf von mehr als 900 Wiener Haushalten entspricht.

