Die Kammer stößt sich insbesondere an der ursprünglichen Angebotsfrist für das Großprojekt. Die gesetzliche Mindestfrist von 30 Tagen wurde von Seiten der Stadt Wien mit 34 Tagen zwar eingehalten, jedoch fiel ein großer Anteil der Frist in die Weihnachtsfeiertage. „Die Vergabefrist wurde eingehalten, aber sie sollte im Verhältnis zur Komplexität des Projektes stehen", betont Kammerpräsident Bernhard Sommer, der die Vorgehensweise als "unseriös" bezeichnet.

Von der Bekanntmachung am 6. Dezember 2023 bis hin zum Angebotsende am 9. Jänner blieben damit effektiv zwölf Werktage zur Angebotslegung für das ca. 14.200 m2 große Stadiondach übrig. Von „hochkomplexen Dienstleistungen", die in der Ausschreibung inkludiert waren, spricht Vizepräsident Peter Bauer. Für kleinere Unternehmen wäre ihm nach mehr Zeit für die Suche nach einem Mitkonsortium zur Angebotslegung nötig gewesen.

Zweiter Kritikpunkt der Interessenvertretung ist die Ausschreibung als Totalunternehmerverfahren. Damit werden sämtliche Gewerke von der Planung bis zur Errichtung an einen Auftragnehmer vergeben. Die Komplexität des Vergaberechtes und eine „Kultur der Verantwortungsvermeidung" hätten dazu geführt, dass Totalunternehmerverfahren für öffentliche Bauvorhaben zunehmen, so die Kammer. Im Falle einer Einzelvergaben bleiben mehr Risiken und Pflichten beim Auftraggeber, während ein Totalunternehmer diese – für einen Preis – übernimmt. „Ein scheinbarer Gewinn", so Sommer, der Auftraggeber gehe so ohne Not höhere Kosten ein. Außerdem sei der einzige „Moment der Steuerung" von Seiten des Auftraggebers in einem solchen Fall die Vergabe an den Totalunternehmer.

Von Seiten der Stadt Wien wird von einer Bauverzögerung und „Verunsicherungstaktik" durch die Kammer gesprochen. Durch die Verfahrensbeeinspruchung habe sich der Zeitplan des Projekts verzögert, heißt es gegenüber dem Standard. Die Stadt steht hinter der Entscheidung, nach einem Totalunternehmer zu suchen, da es sich bei der Überdachung des Stadions um eine „ingenieurtechnische Herausforderung" aufgrund der Belastung des Fundaments sowie des bestehenden Daches handele.