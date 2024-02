Dem Abriss und einem Neubau an derselben Stelle steht seit 20 Jahren der Denkmalschutz entgegen. Einfach verfallen lassen und drauf zu warten, bis irgendwann die Tourist*innen in den Prater pilgern wie zum Kolosseum nach Rom, das ist wohl nicht durchführbar. Was jedoch, wenn das Ernst-Happel-Stadion zu einem Musterbeispiel für kreislauffähiges Bauen gemacht wird?

Ein Forschungsobjekt, an dem genau untersucht wird, wie sich die alte Substanz so abtragen lässt, dass sie wiederverwendet werden kann – entweder für den Neubau an derselben Stelle, oder anderorts für andere Zwecke.

Ein EU-Vorzeigeprojekt für den in Planung befindlichen Kreislaufwirtschafts-Aktionsplan, der Europa zu einer „kohlenstoffneutralen, ökologisch nachhaltigen und schadstofffreien Kreislaufwirtschaft bis 2050“ entwickeln soll.