Mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit stimmte der Nationalrat für eine Novelle des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG), in der EU-Vorgaben eingearbeitet wurden. Diese bringt unter anderem eine Aussetzung der Ökostrom-Pauschale im Jahr 2022 mit sich. Umgesetzt werden damit auch beihilfenrechtliche Anpassungen beim Ausbau der Erneuerbaren: Neben technologiespezifischen Ausbaupfaden für Wind, Wasser, PV und Biomasse sind nun auch technologieübergreifende Ausschreibungen mit variablen Marktprämien für Wasser- und Windkraft in der Höhe von 20 MW pro Jahr vorgesehen. Die Ausschreibungen der variablen Marktprämien für Windkraft können bereits 2022 starten und zum Abbau der Warteschlange werden heuer noch einmalig Förderungen im Umfang von 200 MW administrativ vergeben. Restmittel zur Investitionsförderung der mittleren Wasserkraft aus der Ökostromförderung werden in das EAG übertragen und können nun in den Jahren 2022 und 2023 noch in diesem Fördersegment genutzt werden.



Der Entschluss zum Aussetzen der Ökostrom-Pauschale für 2022 bringe für Haushalte und Betriebe eine Ersparnis von 350 Mio. Euro, erläutert Tanja Graf (ÖVP). Insgesamt würden Maßnahmen gesetzt, um der Energiepreissteigerung entgegenzuwirken und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Als nächste Schritte gelte es, für sichere Netze und für deren Ausbau zu sorgen, etwa durch effizientere UVP-Verfahren. Die Novelle mache das EAG marktnäher, stärke die Technologieneutralität und die Planungssicherheit für die Branche, so Karin Doppelbauer (NEOS). Vizekanzler Werner Kogler hebt zudem die Planungssicherheit zum EAG auf 10 Jahre hervor.



Antworten aus der Branche

Das Fehlen einer Verordnung für den Investitionszuschuss für erneuerbare Stromprojekte wurde vor der Novelle vom EEÖ bereits stark kritisiert. Diese zweite Förderschiene neben der Marktprämie steht nämlich in keinen Zusammenhang mit den EU-Vorgaben und hätte damit bereits vor Monaten starten können. Auch jetzt muss die Verordnung immer noch vom Umweltministerium (BMK) und dem Landwirtschaftsministerium (BMLRT) finalisiert werden. Rege Statements dazu kamen ebenso aus anderen Bereichen der Branche: