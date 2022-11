Das integrale Planungsbüro ATP architekten ingenieure gewinnt den 1. Preis beim europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb für die Erweiterung des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg – Maria Gugging. Ausgelobt hat den Wettbewerb das Land Niederösterreich, das für die Errichtung der Infrastruktur am Campus von IST Austria verantwortlich ist. Der Campus wird seit 2006 vom Land NÖ und dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) entwickelt. IST Austria betreibt dort naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und Postgraduiertenausbildung.



In der aktuellen Bauphase bis 2036 soll der Campus in Klosterneuburg weiter wachsen, damit bis dahin 1.500 Forscher*innen tätig sein können. Das Land NÖ und der Bund haben in einem europaweiten Wettbewerb die Planung einer neuen Struktur aus zwei Laborgebäuden, einem Bürogebäude, einer Cafeteria, einem Learning Center und einer Parkgarage ausgeschrieben. Von einer Jury wurde das Projekt von ATP architekten ingenieure/ATP sustain nun an erster Stelle gereiht.