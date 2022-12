„Dass Lukas das durchgezogen hat, ist herausragend“ – Daniel A., Gruppenleiter HKLS weiß selbst, wie wertvoll es ist, Vertrauen vom Vorgesetzten zu bekommen und im richtigen Maß gefördert zu werden. „Es ist ein schmaler Grat, zwischen zu viel und zu wenig Verantwortung. Man braucht schon ein Gespür dafür“, ist er überzeugt. Aber gute Führung bedeute eben auch, abgeben zu können und andere an ihren Aufgaben wachsen zu sehen. Dabei eine große, lernende Organisation hinter sich zu wissen, sei ein enormer Vorteil.



„Mit einer Unternehmensgröße von 1.000+ Architekt*innen und Ingenieur*innen gibt es bei uns zu allen Themen Expert*innen. Es ist uns ein echtes Anliegen, neue Mitarbeitende fachlich wie menschlich bestmöglich in dieses Netzwerk zu integrieren. Mit dieser Sicherheit – nämlich nicht nur für die eigene, sondern für alle Disziplinen, kann man relativ früh Verantwortung für die hochkomplexen Projekte übernehmen, mit denen wir es als Europas größtes Integrales Planungsbüro zu tun haben. Weil wir eben im Team denken“, sagt Daniel.

„Ob mit oder ohne akademische Titel – die Leute, die zu uns kommen, wissen, dass sie bei uns vor allem eines erhalten: Eine wunderbare Praxis-Ausbildung“, berichtet Peter O., Gruppenleiter HKLS und an der Schwelle zur Pension. Durch seine Begeisterung dafür, Wissen zu teilen, hat er neben Daniel schon einige Nachwuchstalente aus den eigenen Reihen heraus generiert. „Junge HTL-Absolvent*innen laufen bei uns in der Regel drei Jahre im Projektteam mit. Das beginnt mit einfachen Zeichnungen in Revit (Building Information Modeling), kleineren, isolierten Rechen- und Dimensionierungsaufgaben, und Unterstützungsleistungen im Bereich der Ausschreibungen und Abrechnungen.“

Im Schnitt bearbeiten TGA-Ingenieur*innen zwei bis drei Projekte gleichzeitig. Eines in der Planung, eines in der Ausschreibung und eines in der Ausführung. „Je nach Projektsituation oder Herausforderung kristallisiert sich nach dieser Lernphase heraus, ob sich jemand eher in Richtung Projektleiter*in oder in Richtung Fachexpert*in entwickeln möchte“, sagt Peter.

