Warum das so ist, dafür zeigt Weiß eine idealtypische verschachtelte Energiegemeinschaft in einem beispielhaften Kommunalverband. Dabei werden in der ersten Ebene Gebäude wie Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie kleine Gewerbebetriebe mit PV-Nutzung zu Gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen zusammengeschlossen, die auf Eigenverbrauch optimiert sind und auch über einen gemeinsamen Energiespeicher verfügen.



Auf der zweiten Ebene werden zusätzlich zu den Erzeugungsanlagen auch Verbrauchsanlagen bis zum Ortsnetz-Transformator (Netzebene 6) zu lokalen EEGs zusammengeschlossen. Auf dieser zweiten Ebene darf beispielsweise auch ein privates Kleinwasserkraftwerk oder eine KWK-Anlage teilnehmen. Auf der dritten Ebene erfolgt der Übergang in eine regionale EEG bis zum Umspannwerk (Netzebene 4). Hier werden Erzeugungsanlagen des ortsansässigen EVUs mit einbezogen, die an die Energiegemeinschaft verpachtet werden.



Darüber kommt auf der vierten Ebene eine Bürgerenergiegemeinschaft, an der auch Großunternehmen, EVUs und weitere Gemeinden teilnehmen können. In dieser verschachtelten Energiegemeinschaft, die diese vier Ebenen bilden, werden Überschüsse, die trotz Eigenverbrauchsoptimierung temporär anfallen, von der untersten Ebene jeweils der nächsthöheren Ebene übergeben. Umgekehrt profitieren die Verbraucher*innen in Zeiten der Flaute, die bei der volatilen erneuerbaren Erzeugung regelmäßig anfällt, vom Strombezug aus der jeweils höheren Ebene. Soweit die Theorie zu dem, was ab 2024 dann tatsächlich möglich sein wird. Doch wie lässt sich das in praktikable Geschäftsmodelle übersetzen?