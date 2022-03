Auslaufmodell Fixpreise am Bau?

Die Vereinbarung variabler Preise ist auch für Auftraggeber*innen von Vorteil: Einerseits müssen von Bauunternehmen keine Risikozuschläge in die Angebote eingepreist werden, wodurch die Angebote transparenter werden. Andererseits profitieren Bauherr*innen auch von entsprechend reduzierten Abrechnungspreisen, wenn die Beschaffungskosten während der Bauausführung wieder zurückgehen.

Mit der für 1. Juli 2022 geplanten Einführung der CO 2 -Bepreisung stehe aber bereits der nächste Kostenschub ins Haus, kritisiert der Verband weiter. Letztendlich müsse dieser von Bauherr*innen und Konsument*innen geschultert werden, was wiederum das politische Ziel des leistbaren Wohnens konterkariere. Die Bauwirtschaft appelliert daher an die politischen Entscheidungsträger*innen, den Zeitplan der CO 2 -Bepreisung zu überdenken und dessen Einführung zumindest so lange auszusetzen, bis sich die Entwicklung auf den Rohstoffmärken wieder einigermaßen stabilisiert hat.