Alle zwei Jahre führen wir am IFM der TU Wien einen Test im Bereich und Datenaustausch von BIM-Modellen mithilfe der IFC (Industry Foundation Classes)-Schnittstelle durch. Dabei wird im ersten Schritt mit einer CAD-Software, die BIM-Daten erstellt und eine IFC-Schnittstelle besitzt, eine integrative Planung im Bereich Architektur, HKLS und Elektrotechnik für ein mehrstöckiges Gebäude erstellt. Dann werden die Planungsergebnisse begutachtet, sprich es werden stichprobenartig Räume und ihre Daten geprüft. Ebenso wird die HKLS-Planung mit der Leitungsführung sowie die Elektrotechnik mit den einzelnen Elementen wie Schaltern, Lichtern und Steckern untersucht. In diesem Schritt sind die wesentlichen Daten wie Bautyp, Bezeichnung, Hersteller, Leistungsdaten etc. ersichtlich. Letztlich werden die Daten aus dem Tool per IFC-Schnittstelle exportiert und sofort – sprich ohne externe Bearbeitung – wieder eingespielt.