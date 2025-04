Mit R.O.S.E. wurde beispielsweise die Zentrale der Windkraft Simonsfeld AG in Ernstbrunn (NÖ) geprüft. Wärmepumpe, PV-Anlage und effiziente Kühlsysteme besorgen hier die Temperierung des Gebäudes. Laut R.O.S.E. hat das TGA-Konzept eine Einsparung von 68 Prozent CO₂ in einem Beobachtungszeitraum von 20 Jahren ermittelt. Schneller geht es hingegen bei der Amortisation: Demnach rentiert sich die Investition in die alternative Energieanlage nach etwa zehn Jahren.

Bis Ende 2023 konnten bereits 80 Projekte mit R.O.S.E. bearbeitet werden. Um die Datensätze stetig up to date zu halten, wird das Tool permanent mit aktuellen Eingabewerten aktualisiert. Zudem werden die Funktionen auf Basis der bearbeiteten Projekte evaluiert und angepasst. Damit steigt nicht zuletzt der Detaillierungsgrad der Berechnung immer weiter an.