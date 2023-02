Wo liegen die besonderen Herausforderungen bei der TGA-Planung im Bestand?



Brandauer: Eine besondere Herausforderung besteht darin, dass die teilweise seit Jahrhunderten bestehenden, ehrwürdigen und teils denkmalgeschützten Gebäude zukünftig mit modernster Gebäudetechnik ausgestattet werden. Eine wesentliche Verbesserung ist das Arbeiten mit Bestandsmodellen, wo wir im 3D-Modell unsere Planung mit den baulichen Gegebenheiten stetig abgleichen können. Besonders herausfordernde Projekte, wie zum Beispiel die Postgasse 8-12 in 1010 Wien (ehemalige k.u.k. Postdirektion) mit einer Bestandssanierung von ca. 50.000 m2 Bruttogeschossfläche, wären ohne diese Methode, schlichtweg nicht machbar gewesen.



Urschler: Ich beschäftige mich schon längere Zeit mit unterschiedlichsten Projekten, welche die TGA-Anforderungen im Bestand integriert haben müssen. Einerseits sind dies Praxisprojekte sowie andererseits auch verstärkte Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in diesem Bereich. Als eine der besonderen Herausforderungen möchte ich eine fundiert durchzuführende Bestandserhebung definieren. Wenn diese gut durchgeführt wurde, sind daraus von Beginn an effektive Schnittstellen in der TGA bedienbar. Auch ein ganzheitlicher Systemgedanke in Form eines Energiekonzeptes ist dabei sinnvoll. Betrachtet man die Schnittstellen der TGA im Bestand, so kann auch das Thema BIM optimal eingesetzt werden. Basis dafür können digitale Scan-Modelle der Bestands-TGA sein. Daraus resultierend ist dann die Weiterführung des Projektes gewährleistet.



Passecker: Die TGA- Sanierung lässt im Bestand eben nicht alle Möglichkeiten zu. Zum Beispiel ist es bei Bestandsobjekten oftmals wirtschaftlich nicht möglich, Geothermiebohrungen zu situieren. Weiters sind in Bestandsobjekten vielfach Hochtemperatur, Wärmeabgabesysteme verbaut bzw. eine zentrale Warmwasserbereitung, die den Einsatz von Wärmepumpen erschweren. Es liegt also schlussendlich am Gesamtenergiekonzept und Betrachtung aller Einflussfaktoren, damit Kund*innen ein maßgeschneidertes Energiekonzept zur Verfügung gestellt werden kann.