Auch bei der Regelung von Gebäuden mit Betonkernaktivierung kann BIM Verbesserungen bringen. In BIM-basierten Bauprojekten stehen in der Planung schon frühzeitig mehr Informationen zur Verfügung. Dies unterstützt die Auslegung und auch die spätere Regelung der Betonkernaktivierung als träges Niedertemperatursystem. Auch der Einsatz von thermischen Simulationen hilft hier, den Betrieb zu optimieren und die Flexibilität von Wärmepumpen mit Lastverschiebung durch Vorheizen und Vorkühlen perfekt zu nutzen.



Wir sehen: Der Einsatz von BIM verspricht viele Vorteile für den HLK-Bereich, bedeutet aber eine wesentliche Umstellung in der Planung und Ausführung von Projekten. Um Wärmepumpen-Installateur*innen und Planende bestmöglich auf das Arbeiten mit BIM vorzubereiten, plant der Verband Wärmepumpe Austria daher gemeinsam mit dem AIT – Austrian Institute of Technology sein erfolgreiches Wärmepumpen-Kursprogramm, um Schulungselemente zu diesem Thema zu ergänzen.

