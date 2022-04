Eine halbe Million für Wärme aus dem Kanal

Eine so simple wie geniale Idee: Warmes Abwasser fließt nicht länger in den Kanal, sondern wird zum Heizen genutzt. Das funktioniert, indem mittels Wärmetauscher dem Abwasser Wärmeenergie entzogen und mit Wärmepumpen auf das benötigte Temperaturniveau gebracht wird. So können umliegende Abnehmer*innen direkt mit Wärme versorgt oder die Wärmeenergie in das Fernwärmenetz eingespeist werden. Ein Praxisbeispiel dafür gibt es bereits: Wien Kanal betreibt so die neue Unternehmenszentrale.

Mit dem Programm „Energie aus Abwasser“ fördert der Klima- und Energiefonds ab sofort sowohl konkrete Investitionsprojekte als auch Potenzial- und Machbarkeitsstudien zum Thema. Dafür steht ein Budget von 500.000 Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Klimaschutz (BMK), zur Verfügung.