Wärme und Kälte aus der Kanalisation

Am Standort Blumental in Liesing heizt und kühlt das Abwasser mehr als 8.000 Quadratmeter Fläche, Arbeitsplatz für 240 Mitarbeiter*innen. Dafür wurden insgesamt 185 Meter Wärmetauscher im Kanal verbaut, mit denen mehr als 700 Kilowatt Heizleistung und 600 Kilowatt Kühlleistung gewonnen werden können. Das entspricht in etwa der Heizleistung von bis zu 100 Einfamilienhäusern oder der Leistung von fast 5.000 haushaltsüblichen Kühlschränken. „Der Krieg in der Ukraine und die Turbulenzen am fossilen Energiemarkt führen vor Augen, wie wichtig der Ausstieg aus fossilen Energieträgern ist", unterstreicht NEOS-Energiesprecher Stefan Gara. Er bezeichnet die neue Unternehmenszentrale von Wien Energie als "einen weiteren intelligenten Energiebaustein", der zeige, wie mittels Wärmetauscher Energie aus dem Abwasser genutzt werden kann.