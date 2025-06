Was wie ein gewöhnlicher Büro-Neubau aussieht, ist in Wahrheit ein technologisches Leuchtturmprojekt: Der neue Standort der Porr in Salzburg, geplant von pde Integrale Planung, zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsorientierte Gebäudetechnik heute schon aussieht. Hybridkollektoren, saisonale Energiespeicherung, simultanes Heizen und Kühlen – all das vereint in einem intelligenten System mit effizienter Regelungstechnik.

Im Rahmen des TGA-Planerwettbewerbs stellen Karl Poandl und Andreas Reisacher das Projekt vor und geben spannende Einblicke in die ganzheitliche Planung mit BIM, das Monitoring im Realbetrieb sowie die Vorteile und Lehren aus der internen Umsetzung und konzernübergreifenden Zusammenarbeit.

TGA-Chefredakteur Klaus Paukovits hat mit Karl Poandl und Andreas Reisacher über das Projekt gesprochen: