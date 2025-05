Das System ist so konzipiert, dass der Energiebedarf immer primär aus ökologischer Energie durch die Sonnenkollektoren abgedeckt wird, sollte diese nicht ausreichen, startet die kaskadierte Wärmepumpenanlage, mit Nutzung der Energie aus dem Boden. Über besagte Wärmepumpe wird in der heißen Jahreszeit selbiges System zum Kühlen des Gebäudes genutzt. Die entstehende Abwärme wird in das System rückgeführt und wiederum genutzt.

„Wir haben lange, verschiedenste Technologien am Markt verglichen, um an diesem Standort ein nachhaltiges TGA-Konzept zu verwirklichen, welches allen Ansprüchen gerecht wird und gleichzeitig auch wirtschaftlich ist. Dabei haben wir bald erkannt, dass wir über die am Markt bereits üblichen Methoden hinausdenken müssen. So entstand diese Idee eines neuen Ansatzes, die wir im Anschluss ermöglichen wollten und umgesetzt haben. Das System hebt sich von anderen Systemen durch das Miteinbeziehen der Energiequelle „Hybridkollektoren“ ab. Erstmals wird überschüssige Solarthermie in das Erdreich gepuffert, um diese als „Batterie“ zu nutzen“, erklärt Andreas Reisacher.

In gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Projektpartner BES BuildingEnergySolutions GmbH konnten Referenzen besichtigt und Erfahrungen eingeholt werden. Das positive Feedback von zufriedenen Kunden, der innovative technische Ansatz und die im Vergleich geringen Betriebskosten haben letztendlich überzeugt.

Nach mehreren Monaten Planungsarbeit wurde mit dem Bau des Gebäudes begonnen. Heute ist der für 200 Arbeitsplätze konzipierte Standort die Arbeitsstätte für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PORR. Mit dem Bau dieses nachhaltigen Bürogebäudes schuf die pde Integrale Planung GmbH nicht nur ein gesundes Raumklima für die Salzburger Kolleginnen und Kollegen, sondern setzte auch neue Maßstäbe für das Wohlbefinden und die Produktivität am Standort.