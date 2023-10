Natürlich müssen zuallererst die Basics berücksichtigt werden: Zunächst sollte der Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes oder Systems sorgfältig analysiert werden. Dies umfasst die Berechnung der benötigten Wärme- oder Kälteleistung sowie die Berücksichtigung von Temperaturanforderungen und Lastprofilen.



Erst jetzt kann die Auswahl der geeigneten Wärmequelle (z. B. Luft, Wasser, Erde) und des Wärmesenksystems (Heizung, Warmwasserbereitung, Kühlung) geplant werden. Die Wahl hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den spezifischen Anforderungen ab. Erst der nächste Schritt ist die Auswahl einer hocheffizienten Wärmepumpe, um den Energieverbrauch zu minimieren. Leistungskennzahlen wie die Jahresarbeitszahl (JAZ) sollten hierfür sorgfältig bewertet werden.



So weit, so klar. Doch die Erfahrung zeigt, dass die größten Probleme beim Umstieg auf Wärmepumpen bei der Auslegung von Hydraulik und Regelung auftreten. Die hydraulische Integration und die Regelung der Wärmepumpe in das gesamte Heiz- und Kühlsystem sind entscheidend, um die Effizienz zu optimieren und den Betrieb richtig zu steuern.



Eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zeigt die Kosten für Anschaffung, Installation und Betrieb der Wärmepumpe in Bezug auf die erwarteten Energieeinsparungen. Derzeit schaffen vor allem die staatlichen Unterstützungen mit der „Raus aus dem Gas/Öl“-Förderung weitere Anreize beim Umstieg auf alternative Energiesysteme wie Wärmepumpen. Bei einem Einfamilienhaus mit Gaskessel werden hier bis zu 12.500 Euro Direktförderung ausbezahlt.