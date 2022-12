In Wien wurden die Schlüssel zu einem Vorzeigequartier für eine fossilfreie Zukunft übergeben: Das von der Stadt Wien geförderte Neubauvorhaben namensist das Siegerprojekt eines vom Wohnfonds der Stadt Wien ausgelobten Bauträgerwettbewerbs in Wien Penzing. Der Fokus lag primär auf Wohnmodellen für Alleinerziehende, aber auch auf die Durchmischung von verschiedenen Lebensstilen, Lebensformen sowie Bewohner*innen verschiedenen Alters sollte Bedacht genommen werden. Die soziale Vielfalt spiegelt sich im Wohnungsangebot der in Summegefördertenundkleinerendes Objekts wider.

„Die soeben fertiggestellte Wohnhausanlage der WBV-GPA nahe der Allianz-Arena in Hütteldorf ist richtungsweisend für den großvolumigen Wohnbau der Zukunft", zeigt sich WBV-GPA Chef Michael Gehbauer überzeugt. Auch Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner kamen, um sich anlässlich der Schlüsselübergabe persönlich ein Bild über die sozialen sowie auch technischen Innovationen des Gebäudekomplexes zu machen.