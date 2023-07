Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz (KI) hat bereits viele Branchen revolutioniert, und die Gebäudetechnik bildet da keine Ausnahme. KI bietet immense Möglichkeiten, die Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit von Gebäuden zu verbessern. Von intelligenten Energiesystemen bis hin zur automatisierten Gebäudesteuerung – die Anwendung von KI in der Gebäudetechnik eröffnet ein breites Spektrum an Vorteilen. In dieser Kolumne werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Potenziale der künstlichen Intelligenz in der Gebäudetechnik.

>> Immer up to date mit Meinungen und News aus der Branche sein? Abonnieren Sie unsere Newsletter: Ob wöchentliche Übersicht, Planer*innen-Newsletter oder Sanitär-Trendletter – mit uns bleiben Sie informiert! Hier geht’s zur Anmeldung!