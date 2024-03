Steigende Ansprüche und zu wenige Frauen im Feld





1. Ingenieurbüros sind mehr denn je Ansprechpartner für die Lösung von Problemen in der Planung und im operativen Betrieb komplexer Anlagen, da die Aufgabenstellungen immer anspruchsvoller werden - sei es aufgrund wachsender gesellschaftlicher Ansprüche, sei es aufgrund fordernder, normativer und gesetzlicher Vorgaben.



2. Für Ingenieurbüros tut sich mit diesen gestiegenen Anforderungen aber auch ein Terrain auf, das einiges an präziser inhaltlicher Vorbereitung für die kommenden Aufgaben erfordert. Ingenieur*innen werden immer mehr mit rechtlichen und koordinativen Aufgaben abseits technischer Planung und Beratung betraut werden. Die WK wird auf diese Anforderungen eingehen und hier möglichst unterstützen: An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass mit dem ausverhandelten Normenpaket zwischen WK und ASI eine hochgradig lukrative Möglichkeit geschaffen wurde, an die erforderlichen Normen zu einem äußerst günstigen Preis zu kommen!



3. Ich durfte auf der Tagung der Technischen Sicherheitsbeauftragten der ÖVKT vor rund 80 Tagungsteilnehmern referieren und habe mich an die Zeit meines Studiums (Technische Chemie an der TU Wien) zurückversetzt gefühlt, als ich zumeist als einzige Hörerin im Hörsaal und somit Exotin gesondert begrüßt wurde! Auch heute war ich mit Ausnahme der Organisatorin der Tagung die einzige Frau im Saal. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, wenn wir mehr Mädchen und Frauen von MINT-Fächern begeistern wollen...