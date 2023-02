Der Verband Photovoltaic Austria feiert beim diesjährigen PV-Kongress seinen 25. Geburtstag. Im Rahmen der Hybrid-Veranstaltung am 29. März 2022 werden der Weg der Photovoltaik in Österreich beleuchtet und die kommenden Entwicklungen bis 2030 visualisiert – ganz nach dem Motto "Photovoltaik damals - heute- morgen: Vom Underdog zum Big-Player der Energiewende".



Das Kongressprogramm gibt Einblicke in die aktuellen Überlegungen und zukünftigen Anforderungen und wird durch Vorträge und Praxisberichte von Expert*innen ergänzt. Auch 2022 werden der direkten Austausch der Branche sowie eine Fachausstellung der Akteur*innen der Solar-Revolution angeboten. Anmeldungen sind noch bis 15. März möglich.